BALIKESİR - Manyas'ta fırtına ekili alanlara zarar verdi
: - Kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dereden görüntüler - Zarar gören ekili alanlar - Fırtına nedeniyle yıkılan ağaçlarBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak etkili oldu.Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki ekili araziler zarar gördü. Bazı ağaçlar yerinden söküldü, ekili bir kısım tarlalarda ise ürünler fırtınaya dayanamayıp yan yattı.Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, AA muhabirine, ürünlerin zarar gördüğünü bunun rekolteye yansıyacağını söyledi.
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