BALIKESİR/KARABÜK - "Kovid - 19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadeleBALIKESİR: - Kafelerin toplanması görüntüleri - Caddelerden görüntüler - Denetim görüntüsüKARABÜK: - AVM ve caddelerden detaylarBALIKESİR/KARABÜK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamalar hayata geçirildi.
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