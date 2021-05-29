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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BALIKESİR - Feribot ve teknelerle ada sakinlerine ulaşan mobil ekipler sırası gelenlere Kovid-19 aşısı uyguluyor

BALIKESİR - Feribot ve teknelerle ada sakinlerine ulaşan mobil ekipler sırası gelenlere Kovid-19 aşısı uyguluyor

- Sahil Güvenlik botunun sağlık ekiplerini almak için gelişi - Sağlık ekiplerinin Sahil Güvenlik botuna binmeleri - Anadolu Ajansı Muhabiri Sergen Sezgin'in anonsu - Sahil Güvenlik botunun hareket etmesi - Sahil Güvenlik botunun içinden görüntüler - Sağlık ekiplerini taşıyan Sahil Güvenlik botunun Ekinlik adasına yanaşması - Aşı sırası gelen vatandaşlara aşılarının yapılması - Anons - Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir ile röportaj - Anons - Kovid - 19 aşısı olan ada sakinlerinden Mustafa Güneş ile röportaj - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile röportaj Balıkesir 'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor - Ülke genelinde zorlu coğrafyalarda aşılama yapan sağlık ekipleri, Balıkesir 'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'nda da 65 yaş üstü 70 kişiyi aşıladı - Vali Hasan Şıldak: - "Ekinlik Adamızda sağlık birimimiz bulunmuyor. Arkadaşlarımız oraya da en hızlı imkanları kullanarak aşıyı ulaştırıyor" - Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir: - "Adaya geldikten sonra dönüşümüzün garantisinin olmadığı, havanın bozduğu zamanlar da oldu. Tüm arkadaşlarım sağ olsunlar, ellerinden geldikçe vatandaşlarımıza ulaşıyorlar"BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadelede görev yapan mobil sağlık ekipleri, Marmara ilçesine bağlı adalardaki vatandaşlara deniz araçlarıyla ulaşarak aşı hizmeti götürüyor.İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda önemli aşılama oranlarına ulaşılan Balıkesir 'de, adalara da Kovid - 19 aşısı götürülüyor.Ulaşımın feribotla sağlandığı ilçeye götürülmek üzere kent merkezinden yüklenen aşılar, önce Erdek'e getiriliyor.Feribotla Marmara Adası'na ulaştırılan aşılar, Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir koordinesindeki mobil ekipler tarafından hava şartlarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yardımı ya da teknelerle mahalle konumundaki adalara doğru yola çıkarılıyor.Sağlık tesisinin bulunmadığı ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 verilerine göre 141 kişinin yaşadığı Ekinlik Adası da mobil ekibin aşı seferi yaptığı noktalar arasında yer alıyor.Mobil ekip, son seferinde adada yaşayan 65 yaş üstü 70 kişiyi aşıladı. - "Aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor" Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünün aşı çalışmaları konusunda üst seviyede çaba gösterdiğini söyledi.

Şıldak, Balıkesir 'in aşılama oranında üçüncü sırada olduğunu belirterek, "Aşılama çalışmalarımızda sürecin en başından beri fedakarca, gayretli çalışmalar ortaya koyan sağlık personelimiz 77 ekiple yaklaşık 300 personelle çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hastanelerimiz ve aile hekimliklerimizde aşılama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Marmara ilçemize ait Ekinlik Adamızda sağlık birimimiz bulunmuyor. Arkadaşlarımız oraya da en hızlı imkanları kullanarak aşıyı ulaştırıyor." diye konuştu.
Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir de ilçe adalardan oluştuğu için filyasyon, aşı ve evde sağlık hizmeti çalışmalarında tüm personelin çok fazla emek sarf ettiğini söyledi.

Sağlık tesisinin bulunmadığı Ekinlik Adası'na deniz araçlarıyla ulaşım sağladıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:"Kaymakamlığımıza bilgi verip Sahil Güvenlik ekiplerimizden yardım alabiliyoruz. Arkadaşlarımız bazen feribotla gelip gitmeye çalışıyor, bazen kötü hava şartlarından dolayı dönemeyip adada kaldığımız da oluyor. Acil durumlarda deniz ambulansımız buraya ulaşabiliyor. Tüm arkadaşlarımız gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Adaya geldikten sonra dönüşümüzün garantisinin olmadığı, havanın bozduğu zamanlar da oldu. Tüm arkadaşlarım sağ olsunlar, ellerinden geldikçe vatandaşlarımıza ulaşıyorlar."Kovid - 19 aşısı olan ada sakinlerinden Mustafa Güneş ise tüm ekiplere teşekkür ederek, "Allah razı olsun hepsinden, buraya kadar gelip aşılarımızı yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Sağlık Hizmeti Koronavirüs Muhabir Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

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