BALIKESİR - Bakan Karaismailoğlu Ayvalık'ta açıklamalarda bulundu
- Bakan Karaismailoğlu ile beraberindekileri Altınova Balıkçılar Kooperatifi ve Ayvalık Meydanı'ndaki gezi teknelerini ziyaretinden görüntüler - Hatıra fotoğrafı çektirilmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarıBALIKESİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altınova Balıkçılar Kooperatifi ve Ayvalık Meydanı'ndaki gezi teknelerini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunu
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