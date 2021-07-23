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BALIKESİR - Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR - Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangın söndürme çalışmaları - Yanan makilik alanGÜNCELLEME - Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 1 araç, Balıkesir itfaiyesine bağlı 5 araç ve 13 personelin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Yangın Altın Makilik Alan Helikopter Trol 

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