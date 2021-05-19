BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Tören alanından detaylar - Edremit Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge'nin konuşması19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorBURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir , Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Bursa'daki kutlamalar, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.Kent Müzesi önündeki etkinlikte ise halk dansları, karate - kata ve jimnastik gösterileri sunuldu, mehter takımı konser verdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen kutlamalara, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - EskişehirEskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Eskişehir Gönüllü Gençlik Lideri Selin Aygün'ün Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini seslendirmesiyle sona eren törende, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer hazır bulundu. - Balıkesir Balıkesir 'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve gençler katıldı. Tören, Arıcıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Arıcıoğlu, 19 Mayıs'ın gençler için önemine dikkati çekti.Öğrenciler tarafından şiirler okunması ve bando takımının gösterisinin ardından tören sona erdi. - ÇanakkaleÇanakkale'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Kalkan, burada yaptığı konuşmada, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahramanca bir tutum sergilendiğini tüm dünyanın Çanakkale Savaşları'nda bir kez daha gördüğünü söyledi.
Bu nedenle 19 Mayıs tarihinin çok önemli bir dönüm noktasının başlangıcı olduğunu dile getiren Kalkan, şöyle konuştu:"İşgal altındaki vatan topraklarında umutların tükenmeye başladığı bir dönemde ise Mustafa Kemal'in 'Ya istiklal ya ölüm' söylemiyle ortaya koyduğu stratejik yaklaşımları sayesinde Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs 1919, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır."Törende, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı. - KütahyaKütahya’da, Zafer Meydanı’nda salgın nedeniyle sınırlı sayıdaki katılımcıyla düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - BilecikBilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in, Atatürk Büstü'ne çelenk bırakmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Özdemir, 19 Mayıs 1919'un milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgal devletlerine karşı bağımsızlık ateşinin yakıldığı, zaferin elde edildiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımı olduğunu söyledi.
Öğrenciler tarafından şiirler okunması, spor ve müzik gösterileriyle tamamlanan törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve sporcular katıldı. - YalovaYalova'daki tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Günün anlam ve önemine ilişkin Kalyon'un yaptığı konuşmanın ardından program sona erdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım