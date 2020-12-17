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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Balıkçıların denizde gördüğü dalgıç kıyafetli ceset ekipleri harekete geçirdi

Balıkçıların denizde gördüğü dalgıç kıyafetli ceset ekipleri harekete geçirdi

Denizden görüntüler

Deniz Kıyısı Zıpkın Jandarma Harekete Geç Sağlık Ekipleri 

-Balıkçı teknelerinden görüntüler
-Denizdeki gemilerden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Karedeniz kıyısında bulunan Kandıra ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından deniz üzerinde görülen dalgıç kıyafetli ceset ekipleri harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlattı. Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde yaklaşık 18 mil açıktaki balıkçılar su yüzeyinde bir cesedin olduğunu gördü. Balıkçılar tekne ile yaklaştıkları cesedin üzerinde dalgıç kıyafeti, ayağına ise zıpkının bağlı olduğunu gördü. Cesedi tekneye almaktan korktukları öğrenilen balıkçılar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kandıra ilçesinde bulunan Bağırkanlı Mahallesi mevkiine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sürüyor Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde arama çalışması başlattı. Balıkçılara ulaşan ekipler, cesedin akıntıya kapılarak uzaklaştığı bilgisini aldı. Dün gece geç saatlerine kadar devam eden ve dalgalar nedeni ile ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 18 mil açıkta Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait gemi ile arama çalışmalarını sürdürüyor.
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