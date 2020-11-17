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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BAKÜ - Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü

BAKÜ - Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü

- Yetimhane binasından görüntüler - Türk Kızılay çalışanlarının yardım malzemelerini taşımaları - Çocukların gösterileri - Çocuklara hediyelerinin verilmesi - Çocukların getirilen oyuncaklarla oynamalarıBAKÜ (AA) - Türk Kızılay, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence 'deki bir yetimhaneye oyuncak ve kışlık giysi yardımında bulundu.Azerbaycan'daki yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay yetkilileri, Gence 'deki yetimhaneyi ziyaret etti.Çocuklara çeşitli oyuncaklar ve kıyafetler hediye eden yetkililer, onlarla birlikte oyunlar oynadı.Türk Kızılay daha önce de Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım ulaştırmıştı.

İnsani Yardım Saldırı 

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