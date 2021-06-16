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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu

- Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu

Mehter Marşlı yürüyüş

( BAKÜ ) BAKÜ

Milli Takım İlham Başkent İsviçre 


- Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçı için çok sayıda Türk futbolseverin akın ettiği Bakü’de maç coşkusu yaşanırken, sokaklar Mehter Marşı ile inledi. Azerbaycan’ın başkentinde bulunan Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçına saatler kalmışken Bakü’de heyecan yükseliyor. Çok sayıda Türk futbolseverin maçı izlemek ve millilere destek olmak için akın ettiği başkentte sokaklar renkli görüntülere sahne oldu. Mehter Marşı eşliğinde yürüyüş düzenlenirken, yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve Galler milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı.
Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu. Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte tribünden izleyecek.
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