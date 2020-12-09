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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi

- Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi

Sokaklardan görüntü

-Detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’a yapacağı ziyaret öncesinde Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a resmi ziyaret düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü ziyareti öncesi Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı. Kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kentin sokaklarında Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.
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