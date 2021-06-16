BAKÜ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız'
BAKÜ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan 'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması BAKÜ (AA) - Resmi temasları kapsamında Azerbaycan 'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap etti.
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