BAKÜ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitliği ziyaret etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyareti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit mezarlarına karanfil bırakmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü 'de şehitliği ziyaret ettiBAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü 'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen Erdoğan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.
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