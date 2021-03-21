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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
BAKÜ - Azerbaycanlılar, Nevruz Bayramı'nda şehitliklere akın etti

BAKÜ - Azerbaycanlılar, Nevruz Bayramı'nda şehitliklere akın etti

- Şehitlikten görüntüler - Öğretmen İsmayıl Balacayev'in açıklaması - Elşad Hacıguluzade'nin açıklaması - Toğrul İsmayılov'un açıklamasıAzerbaycanlılar, Nevruz Bayramı'nda şehitliklere akın ettiBAKÜ (AA) - Azerbaycan halkı, Nevruz Bayramı'nda Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için girdikleri savaşta canlarını feda eden askerlerin defnedildiği şehitliklere ziyarette bulundu.Nevruz Bayramı'nın her yıl renkli görüntülerle kutlandığı Azerbaycan'da, bu yıl hem yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri hem de Karabağ Savaşı'ndaki şehitler nedeniyle geleneksel kutlamalar yapılmadı.Azerbaycanlılar, 2020'de 44 günlük savaşta ülkeyi canları pahasına savunan ve kazanılan zaferde 30 yıllık işgalin sona ermesinde büyük katkıları bulunan şehitlerini bayramda unutmadı.Şehitlikleri ziyaret eden binlerce vatandaş, mezarlara Nevruz'un sembolü "semeni" bitkisi bıraktı, dualar etti.Ülkenin kuzeybatısındaki Şeki şehrinde de halk, bayramda şehitleri yalnız bırakmadı. - "Bu nevruzda galip halkız"Şehitliği ziyaret eden öğretmen İsmayıl Balacayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitler arasında çocukluk arkadaşları ve öğrencilerinin bulunduğunu söyledi.

Balacayev, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Geçen nevruzda biz mağlup halktık. Bu nevruzda ise galip halkız. Savaşı, bu kahramanlarımız sayesinde kazandık." ifadelerini kullandı.Şehit yeğeninin mezarını ziyarete gelen Elşad Hacıguluzade, "Eski bayramlarımız tam bayram değildi. Bugün, gerçek bayram. Bunu da şehitlerimiz sayesinde elde ettik." dedi.
Toğrul İsmayılov da "Topraklarımızın kurtarılması bize büyük gurur yaşattı. Bu gururu şehitlerimizin sayesinde yaşadık. Allah hepsine rahmet eylesin." diye konuştu.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı, 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren ve 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda 2 bin 881 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.

Koronavirüs Şehitlikler Muhabir Öğretmen Öğrenciler 

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