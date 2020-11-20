BAKÜ - Azerbaycanlılar, Ağdam'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor

- Şehitler Hıyabanına gelen insanlardan detaylar - Bayrak detayları - Kutlama sloganları - Dua edilmesi - Anıta çelenk bırakma - Kutlamaya gelenlerle röportajlarBAKÜ (AA) - Azerbaycan lılar, 27 yıl işgal altında kalan Ağdam bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanına akın etti.
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