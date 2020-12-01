BAKÜ - Aliyev: 'Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun'
BAKÜ - Aliyev: "Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun" - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamasıBAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın’ın Ermeni silahlı güçlerinden boşaltılmasının ardından halka seslendi.
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