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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakırköy sahilde dronlu kısıtlama denetimi

Bakırköy sahilde dronlu kısıtlama denetimi

Denetimden görüntü

Kırköy Polis Polis Ekipleri 

-Ekiplerin sahilde denetimleri
-Genel Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Bakırköy'de polis ekipleri sahilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalarını arttırdı. Bakırköy sahilde polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi. Ekipler uygulama esnasında izni olan bir kişiye uyarıda bulundu. Sahil koridoru boyunca yapılan denetimlerde alanın bomboş olduğu görüldü.
(AY-ÖFA
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