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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakım sırasında freni boşalan tır orta refüje çıktı

Bakım sırasında freni boşalan tır orta refüje çıktı

kaza anı güvenlik kamerası

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-olay yeri gerçek zamanlı görüntü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bakım yapıldığı esnada freni boşalan tır savrularak orta refüje çıktı. Kaza, Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın bakımı yapıldığı esnada freni boşaldı. Freni boşalan tır, bulunduğu yerden hareket ederek Kahramanmaraş-Nurdağı yoluna doğru ilerledi. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalelerine rağmen durdurulamayan tıra bir otomobil çarpmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamesına yansıdı. Kontrolü kaybolan tır, orta refüje çarptıktan sonra durabildi. Kazada herhangi bir ölü veya yaralı olmazken, tır sahibi orta refüje çıkarak yolu kapatan aracını kenarına alarak trafiğin tekrar akmasını sağladı.
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