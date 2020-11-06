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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakanlar Kurum ve Pakdemirli, Bayraklı'da yapılması planlanan konut sahasını inceledi - İZMİR

Bakanlar Kurum ve Pakdemirli, Bayraklı'da yapılması planlanan konut sahasını inceledi - İZMİR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin pist alanına doğru yürümeleri - Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin helikoptere binmesi - Helikopterin kalkışa geçmesi - Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin helikopterden Rezerv Konut Sahasını incelemeleri - Bakanlar Kurum ve Pakdemirli'nin Rezerv Konut Sahasında incelemelerde bulunmasıİZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı ilçesinde yapılması planlanan yaklaşık 3 bin konutluk Rezerv Konut Sahasını incelediler.

Demirli Helikopter 

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