- Bakan Ziya Selçuk, Hakkari’de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi

- Her ilde farklı etkinliklerin yapıldığı telefi eğitimleri kapsamında Hakkari’de öğrencilerin yaz kampına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle bir araya geldi. Salgının zorluklarıyla geçen bir buçuk yıllık dönemin ardından 21 Haziran’da öğrencilere yönelik sosyal, duygusal, akademik destekler başlatıldı. Bu kapsamda Bakan Ziya Selçuk, Her ilde farklı etkinliklerin yapıldığı program dahilinde Hakkari’de öğrencilerin yaz kampına katıldı.

“Gerçekten eğitimin başka bir boyutu” Sümbül Dağı’nın eteklerinde Zap’ın kenarında gençlerle beraber rafting yapmanın, botlara binmenin, öğrencilerden öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, “Bana ‘Ziya öğretmenim öyle olmaz küreği böyle tutacaksınız’ diye bana uyarıda bulunuyorlar. Gerçekten eğitimin başka bir boyutu. Buradaki liseli gençlerde gördüğüm o heyecan o bakışlar gerçekten çok mutluluk verici. Telafinin aslında tamda böyle bir şey olduğu, sadece telafinin değil de eğitimin her halinde salgın sonrası da bu boyutunun sürmesi konusunda bir mesaj aldık” ifadelerini kullandı. “Kamptaki etkinliklerimizin sonucunda ilkokul çocukları ‘Ziya hoca görüşürüz’ demeye başlayınca, evet bu iş olmuş demeye başladım” Çocukların kendisine yaklaşımından bahseden Bakan Selçuk, “Dün Yüksekova’daydım Ahmed- i Hani Ortaokulu’nda çocuklarla ve gençlerle beraberdik. Orada voleybol oynadık, spor salonu, akıl oyunları o kadar çok zenginleştirilmiş faaliyetler var ki. Aslında burada sadece okulların kendi faaliyeti değil Türkiye’nin tüm birikimi var. Valimizin organizasyonunda bütün kurumlar; Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı hepsi ama hepsinin destekleri var. Hep birlikte çocuklarımızın bu dönemde ruhsal olarak daha da iyileşmeleri kendilerini iyi hissetmeleri için çok iyi ortamlar var. Dün yine kamp alanındaydık. Orada yüzlerce çocuğumuz yüzlerce etkinlikler yapıyorlar. Sürekli beni etkinliklere davet ediyorlar. Bazılarını gözüm kesiyor bazılarını kesmiyor. Bazen katılmaya çalıştım. Artık kamptaki etkinliklerimizin sonucunda ilkokul çocukları ‘Ziya hoca görüşürüz’ demeye başlayınca, evet bu iş olmuş demeye başladım kendi kendime. Artık Ankara’ya selamlar gönderiyorlar, taleplerini iletiyorlar. Çocukların tamda kişiliklerinin olgunlaşmasına gelişmesine hizmet edecek olan bu tür faaliyetler bizim çift kanatlı insan ne demektir sualimizin de yanıtını ortaya koyuyor. Çocuklarımız sporda, sanatta, kültürde son derece başarılı faaliyetler yapıyorlar” ” ifadelerine yer verdi. “Öğretmenlerimize minnettarım” Öğretmenlere ilgileri için teşekkür eden Bakan Ziya Selçuk şunları kaydetti: “Öğretmenlerimize minnettarım. O çocukları nasıl yönetiyorlar? Bu gün yine bir spor salonunun içindeydik. En az 15-20 grupta çocuklar heyecanlı bir şekilde akıl-zeka oyunları, tenis maçları ve diğer bütün etkinliklerle ‘Evet Ziya hoca işte eğitim bu olmalı’ şeklinde bana haykırıyorlardı sanki. Ekip arkadaşlarımızla beraber burada Hakkari’nin güzelliklerini yaşamak, yaşatmak, buradan tüm Türkiye’ye selam söylemek ve buradaki güzellikleri anlatmakla bitmez diyerek noktalamak gerçekten çok önemli. Ben kendimce şöyle bir karada vardım. Buraya daha çok öğrencimiz ve öğretmenimiz gelmeli. Bizim bu Sümbül Dağı’nın eteğinde, Zap suyunda yapacağımız çok işler var. Çocuklarımızın bu ülkenin bayrağını daha yükseğe taşıyacak bir enerji ile dopdolu olmalarını önemsiyorum. Dün Yüksekova’da çocuklarımızın kayak antrenman çalışmalarını gördüm. Patenlerle kayak çalışmaları yapıyorlar şuan da kar olmadığı için. Ama o kadar başarılılar ki, milli takımda çok başarılılar, takımlarda çok başarılılar. Neredeyse takımların yarısından fazlası Yüksekovalı çocuklarımızdan oluşuyor. Bu bize şöyle bir mesaj veriyor. Orada kayak odaklı bir spor lisesine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bundan sonra buradaki spor, sanat ve kültür faaliyetlerinin eğitimle bütünleşik şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz.” (ÖMR-BC -