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( ANKARA ) Bakan Varank: "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi-2020 sonuçlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk sırada yer aldı" ANKARA



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi-2020" programına katıldı.





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