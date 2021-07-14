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Bakan Soylu, 'Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Soylu, 'Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Bakan Soylu, 'Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Soylu'nun konuşması

-detaylar

( MANİSA -1) Bakan Soylu, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı MANİSA

- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

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