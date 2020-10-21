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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı

- Bakan Soylu Gaziantep'te güvenlik toplantısına katıldı

KARŞILAMA DETAY

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Uyuşturucu Güvenlik Güçleri Toplantı 


- İçişleri Bakanı Süleyman soylu Gaziantep'e gelerek, güvenlik toplantısına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen güvenlik toplantısına katılmak üzere valilik binasına geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Bakan soylu, girişte bulunan şeref defterini imzaladı. Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Soylu, Vali Gül, kentteki güvenlik güçlerinin sorumlu müdür, komutan ve temsilcçileri ile bir araya geldi. Toplantıda özellikle Suriye sınırının her iki tarafındaki ve kentteki güvenlik tedbirleri, yürütülen terör, uyuşturucu gibi suçlarla mücadele ve önümüzdeki yıla ilişkin yapılması gerekenler gibi konuların görüşülerek, gerekli planlamaların yapılacağı öğrenilirken Bakan Soylu'nun toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor. (LO-SD-
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