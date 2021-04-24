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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı

Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntülerini paylaştı

bayrağın göndere çekilmesi

( ANKARA ) ANKARA

Kartal Gözü Gökyüzü Yıldızlı Ay Yıldız 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en yüksek bayrak direğine en büyük Türk bayrağının çekildiği sırada Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntüleri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakan Soylu, “‘Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...’En büyük ay yıldızlı bayrağımız göndere çekilirken, gökyüzündeki kartal gözümüz Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nın gözünden” ifadelerini kullandı.
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