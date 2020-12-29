Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bakan Soylu’dan PKK’nın militan sayısı ve katılım oranı ile ilgili flaş açıklama: “PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır”

Bakan Soylu’dan PKK’nın militan sayısı ve katılım oranı ile ilgili flaş açıklama: “PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır”

Bakan Süleyman Soylu açıklama

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Terör Eylemi Terörle Mücadele Karahisar Hükümet Terör Örgütü 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılı olduğunu kaydederek, “Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır” dedi.
Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda konuşan ve Bakan Soylu, son yıllarda verilen etkin mücadele sayesinde adeta yok olma noktasına gelen PKK terör örgütünün militan sayısı ve katılım oranların hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin geldiği noktada terörle mücadeledeki başarısına dikkat çeken Bakan Soylu, “Güvenlik risklerine karşı Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır. PKK ilk terör eylemine 1984 yılında başladı.
1984 yılındaki PKK terör örgütüne katılım toplam 57’diydi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki, 1984 yılındaki ilk terör eyleminin katılım sayısının altında PKK terör örgütü 52. Yani geçen sene 130, 2014 yılında ise 5 bin 558. Geldiğimiz nokta çok önemli bundan her birinizi büyük katkıları oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimiz, Cumhur İttifakı ve aynı zamanda 21. asrın başından itibaren Türkiye’nin yürüyüşünün her birinizin alın teri ve emeğinin olduğunu altını çizerek belirtmek isterim. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.
Gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.
(GC-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement