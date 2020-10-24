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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Soylu: 'Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı güçlendirmek zorundayız'

Bakan Soylu: 'Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı güçlendirmek zorundayız'

Soylu'nun açıklamaları

Deprem Teknoloji 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Bakan Soylu: "Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı güçlendirmek zorundayız" İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Konferansı'na katıldı.

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