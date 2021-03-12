Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Selçuk, Valilik ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

Bakan Selçuk, Valilik ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti

- Bakanın öğrenciler tarafından karşılanması

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-- Sergiyi gezmesi
-- Valilik ziyareti
-- Şeref defterini imzalaması
-- Konuşmalar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak programı kapsamında Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Ereğli ilçesindeki programların ardından Merkez ilçeye hareket etti. Selçuk, Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından karşılanan Selçuk burada atölyeleri ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk ardından Zonguldak Valiliği'ne hareket etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk'u karşılayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Sayın Bakanımız Valiliğimize hoş geldiniz. Bakanımızla birlikte bu gün ilimizin eğitimle ilgili problemlerini, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Kendisine huzurlarınızda ilimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.
Bakan Selçuk da "Burada Zonguldak'ın eğitim öğretim meselelerini istişare etmek için yapılabilecek muhtemel projeleri gözden geçirmek için bulunuyoruz" diye konuştu.
Bakan Ziya Selçuk kent ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ile Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları kapsamında BEÜ Konferans Salonu'nda öğretmenlerle buluşacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement