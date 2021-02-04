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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk: ” Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor'

Bakan Selçuk: ” Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor'

Ziya Selçuk'un soruyu yanıtlaması

( ANKARA ) Bakan Selçuk: ”(Öğretmenlerin aşılanması) Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor" ANKARA

Öğretmenler Öğretmen Basın Mensupları 


- Öğretmenlerin aşılanmasına ne zaman başlanacak sorusunu cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ”Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasının ne zaman başlayacağı soru hakkında şunları kaydetti: “Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden birtakım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor.”
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