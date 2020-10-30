Bakan Selçuk: 'Bugünlerde salgında bir tırmanış söz konusu. Bu tırmanışı takip ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hangi şehrimizde, ilçemizde durumu inceleyerek, yeni sınıflar konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın görüşü v

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( KOCAELİ ) Bakan Selçuk: "Bugünlerde salgında bir tırmanış söz konusu. Bu tırmanışı takip ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hangi şehrimizde, ilçemizde durumu inceleyerek, yeni sınıflar konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın görüşü ve ilgili kurumların da işareti neticesinde kararlar alınacaktır" KOCAELİ



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.



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