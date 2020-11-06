Bakan Pakdemirli ve Bakan Kurum, 3 bin konutun yapılacağı Rezerv Konut Sahası'nda incelemelerde bulundu

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Bayraklı ilçesinde yaklaşık 3 bin konutun yapılacağı Rezerv Konut Sahası'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yer aldı.İki bakan ve Vali Köşger, daha sonra bölgeyi helikopterle havadan denetledi.
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