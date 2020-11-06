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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Pakdemirli, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Pakdemirli açıklama

Depremzede Hastane Geçmiş Olsun Demirli U Dönüşü 

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( İZMİR ) İZMİR

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan kurtarılan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan apartmanların enkazlarından kurtarılan depremzedeleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaret etti. Pakdemirli, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayda bebeğin yanı sıra diğer yaralıları da ziyaret eden Pakdemirli, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Ayda bebek, Murat Bey ve Emrah kardeşimizi ziyaret ettik. Mümkün mertebe geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tabi ki aileler travmayı atlatmış değil. Bu da çok doğal. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Yakınlarını kaybedenler var. Hepsinde de bunun izleri var. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini de ilettik. Kendileriyle bağlantı içinde kalacağımızı söyledik. Onlar da teşekkür etti” dedi.
Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yanında 3 bin konut inşa edilecek olan rezerv alanı havadan incelediklerini de belirten Pakdemirli, “Rezerv konut ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Alanı bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile inceledik ve çok da faydalı oldu. Karşılıklı görüşler doğrultusunda başta ağır hasarlı yapılar olmak üzere Bayraklı’da bu dönüşümün sağlanmasına fayda sağlayacak alanı gezdik. Bakanımız ve TOKİ başkanımız da alanı çok beğendi. İzmir için doğru bir projeyle doğru bir çalışma yapılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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