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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli, depremin vurduğu Barış Sitesi'ni ziyaret etti

Bakan Pakdemirli, depremin vurduğu Barış Sitesi'ni ziyaret etti

PAKDEMİRLİ'NİN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDIĞI ANLAR

( İZMİR ) İZMİR

Deprem Demirli Gesi 


- Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yan yatan binaların olduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, deprem sonrası yan yatan binaların bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere alana geldi. Pakdemirli, ölü ve sağ kurtarılanların olduğu Barış Sitesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden son bilgileri aldı.
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