Bakan Pakdemirli, depremin vurduğu Barış Sitesi'ni ziyaret etti



- Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yan yatan binaların olduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, deprem sonrası yan yatan binaların bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere alana geldi. Pakdemirli, ölü ve sağ kurtarılanların olduğu Barış Sitesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden son bilgileri aldı.



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