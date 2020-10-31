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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: 'Biraz evvel canlı vatandaşlarımız enkazdan çıkarıldı. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması'

Bakan Pakdemirli: 'Biraz evvel canlı vatandaşlarımız enkazdan çıkarıldı. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması'

Pakdemirli'nin konuşması

Demirli 

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( İZMİR ) Bakan Pakdemirli: "Biraz evvel canlı vatandaşlarımız enkazdan çıkarıldı. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması" İZMİR

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğanlar Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu. Pakdemirli, incelemelerinin ardından açıklama yaptı.Bakan Pakdemirli açıklamalarında, "Burada da büyük bir göçüğümüz var. Aşağı yukarı 21 daire. Biraz evvel canlı vatandaşlarımız enkazdan çıkarıldı. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması. Doğanlar Apartmanı'nda 21 tane daire olduğunu var sayarsak birer kişi olsa 21 kişi olduğunu düşünüyorum. Burada kesin ve net rakam yok ama belli miktarda kişinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Buradan biraz evvel 2 kişi çıktı ama belli bir rakam yok. 20 kişi civarında olabilir" dedi.

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