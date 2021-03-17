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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Pakdemirli, Bakü’de şehitlikleri ziyaret etti

- Bakan Pakdemirli, Bakü’de şehitlikleri ziyaret etti

Aliyev'in kabrini ziyaret

Şehit Şehitlikler Demirli Başkent İstiklal 

-Şehitliği ziyaret
-Şehitlik defterini yazdığı notu okuması

( BAKÜ ) BAKÜ

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakü ziyareti kapsamında Haydar Aliyev’in kabrini ve şehitliği ziyaret etti. Resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merhum Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Bakan Pakdemirli, beraberindeki Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov, Ekoloji Bakanı Muhtar Babayev ve Büyükelçi Erkan Özoral ile birlikte Bakü Şehitliği’ni ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, burada şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktıktan sonra Şehitlik Anıtı’na çelenk koydu. Pakdemirli, şehitlik defterine yazdığı yazıda ise, “103 yıl önce Azerbaycan’ın bağımsızlığı için şehitlik mertebesine ulaştınız. 20 Ocak ve Karabağ şehitlerimiz de bu şerbetten içtiler. Aziz şehitlerimiz; rahat uyuyun. Bugün bir millet iki devlet olarak güçlüyüz. Tarih şahidimizdir ki bu millet hangi bayrak altında olursa olsun başka bir milletin boyunduruğu altına girmemiştir, girmeyecektir. Barış, hürriyet ve istiklalimiz ebediyete kadar sürsün. Uğrunda canınızı feda ettiğiniz bu topraklarda huzur içinde yatınız. Kardeşliğimiz daim olsun. Türkiye ve Azerbaycan ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşasın” ifadelerini kullandı.
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