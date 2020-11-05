Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Toplamda beş bin bağımsız bölümlük hem rezerv alanlarda hem de yerinde proje çalışmaları başlatılmış durumdadır' - İZMİR

Bakan Kurum: 'Toplamda beş bin bağımsız bölümlük hem rezerv alanlarda hem de yerinde proje çalışmaları başlatılmış durumdadır' - İZMİR

Bakan Kurum: "Toplamda beş bin bağımsız bölümlük hem rezerv alanlarda hem de yerinde proje çalışmaları başlatılmış durumdadır" - İZMİR - İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi toplantı salonu - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıİZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. (1)

Toplantı Ölümlü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı