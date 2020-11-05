Bakan Kurum: 'Toplamda beş bin bağımsız bölümlük hem rezerv alanlarda hem de yerinde proje çalışmaları başlatılmış durumdadır' - İZMİR
Bakan Kurum: "Toplamda beş bin bağımsız bölümlük hem rezerv alanlarda hem de yerinde proje çalışmaları başlatılmış durumdadır" - İZMİR - İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi toplantı salonu - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıİZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. (1)
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