Bakan Kurum: “Ordu’yu ve Ordulu kardeşlerimizi önemsiyoruz”

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( ORDU )- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti ORDU



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu temasları kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne de ziyarette bulundu. Ziyarette bakanlık olarak, Ordu’nun her zaman yanında olduklarının altını çizen Bakan Kurum, Ordu’yu önemsediklerine değinerek, kararını aldıkları projelerin kentin geleceği adına önemli olduğunu belirtti.

Bakan Murat Kurum ziyarette yaptığı konuşmada, Ordu’da yapılması planlanan projeleri konuşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Ordu’yu ve Ordulu kardeşlerimizi önemsiyoruz. İnşallah bugün kararını aldığımız işleri de Ordu’nun geleceği ve yüzyılı adına hayata geçirirsek biz bu koltukların bu makamların işlevini yerine getirmiş oluruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz o noktada sizlerin yanınızdayız, destekçisiyiz. Tüm Ordumuzun yanındayız. Ordu’ya hizmet etmek için de tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışacağız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise Ordu’nun bugün açıklanan projelerle tarihi bir güne şahitlik ettiğine dikkat çekerek Bakan Kurum’a teşekkür etti. Bakan Kurum’u Ordu’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Güler, “Ordu’nun gelecek yüzyılını hep birlikte oluşturuyoruz. Bizim en mutlu günlerimizden bir tanesi. Ordumuza çok güzel müjdeleri getirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Ordu’ya daha evvelden de muhteşem katkılarınız oldu. Geçmişte yaptığınız bu çalışmalar için de teşekkür ediyoruz. Şimdi de bambaşka bir sayfa açıyoruz. Bugün bahsettiğiniz 19 ilçe ve büyükşehrimize katkılarınız gerçekten tarihe geçecek nitelikte. Burada biz Ordu’nun gelecek yüzyılını oluşturuyoruz hep birlikte. Dolaysıyla bizim için çok mutlu ve tarihe geçecek bir gün. Katkılarınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. 1994 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızla bir birlikteliğimiz var. Dolayısıyla bu bir ekip ruhu, bir aile bütünlüğü. Bugün de harikulade bir birliktelik örneği sergiledik. Bu anlamda bizlere bu fırsatı verdiğiniz için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

(SK



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