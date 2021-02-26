Bakan Kurum Kırşehir’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu pastayı kesti

-ahi külliyesi inceleme

-camiye giriş

-ak partiye geçiş

-cep telefonu ışıklarıyla karşılanması

-bakanın konuşması

-pasta kesimi



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir ziyaretleri kapsamında uğradığı AK Parti teşkilatında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 67. doğum yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pastayı kesti. Kırşehir ziyaretlerine Kırşehir Valiliği ziyareti ile başlayan Bakan Kurum, Vali İbrahim Akın, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, İl Başkanı Seher Ünsal ve şehir bürokratları tarafından karşılandı. Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından Ahi Külliyesi alanına geçen Bakan Kurum, Ahi Evran’ı Veli’nin türbesine ziyarette bulunarak dua etti. AK Parti Kırşehir teşkilatı tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü pastası öncesinde partililerine seslenen Kurum, 19 yıldır Kırşehir’e her alanda yatırım yapıldığını söyledi.



Bakan Kurum, “Eğitim, sağlık, kültür, tarım ve ekonomik tüm faaliyetlere kadar birçok yatırım gerçekleştirdik. Kırşehir’e 8 milyar liralık yatırım yapıldı. Yatırımların 3 milyar liralık kısmı ise çevre ve şehircilik alanında” dedi.

Kırşehir’i 2023 yılında yeniden alacağız Kırşehir Belediyesinin yeniden 2023 yılında alınacağını söyleyen Bakan Kurum, konuşmasında; “İnşallah 2023 yılında Kırşehirimizi yeniden almak hedefindeyiz. 2023 yılında yeniden şehri alacağız. Maksat iş yapmak değil mahalle mahalle gezerek gönüllere gireceğiz” diye konuştu.

Partililerin telefon ışıkları ve ‘Bizimkisi bir aşk hikayesi’ parçası eşliğinde karşılanan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu doğum günü pastasını kesti.



loading...