Bakan Kurum: 'Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır' - İZMİR
Bakan Kurum: "Çadır kentlerde, içinde Kovid - 19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır" - İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıİZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir 'de Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. (3)Kurum: "Çadır kentlerde, içinde Kovid - 19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır."
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