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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Koca: '21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi'

Bakan Koca: '21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi'

sosyal medya paylaşımı

( ANKARA ) Bakan Koca: "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi"-"112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız" ANKARA

Sosyal Medya Hastane Deprem Ameliyat 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
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