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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Ersoy duyurdu: Tarihi Atlas Sineması ilk günkü ihtişamıyla sinemaseverlerle buluşuyor

Bakan Ersoy duyurdu: Tarihi Atlas Sineması ilk günkü ihtişamıyla sinemaseverlerle buluşuyor

tanıtım filminden görüntü

( ANKARA )- O dizide gösterilmiş izleyenlerde merak uyandırmıştı, Bakan Ersoy tarihi sinemanın görüntülerini paylaştı ANKARA

Sosyal Medya Restorasyon Tanıtım Filmi 


- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Tarihi Atlas Sineması'nın İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açılacağını duyurdu. Ersoy'un paylaştığı videoda tarihi sinemanın tüm ihtişamı gözler önüne serildi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihî Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz."Restorasyonu tamamlanan Atlas Sineması, geçtiğimiz günlerde TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde gösterilmiş, izleyicilerde merak uyandırmıştı. Dizide ayrıca İstanbul Sinema Müzesi'nin de ismi geçmişti. Bakan Ersoy, tarihi sinemanın görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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