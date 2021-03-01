Bakan Çavuşoğlu: “Ülkelerimiz çok taraflı mekanizmalarda ve bölgesel platformlarda yakın iş birliği yapıyor”

-Fidan dikme detay



( ANKARA ) -- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- “Afganistan’a yönelik kalkınma yardımlarımız ülkemizin gerçekleştirdiği en büyük yardım programlarının başında gelir” ANKARA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Afganistan ilişkilerine değinerek, “Ülkelerimiz başta Asya’nın kalbi İstanbul süreci olmak üzere çok taraflı mekanizmalarda ve bölgesel platformlarda yakın iş birliği yapıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Bakanlık'taki fidan dikim etkinliğine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenen resepsiyona Ankara’dan çevrimiçi olarak katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin ile birlikte diplomatik ilişkilerin 100. yılı anısına bakanlık bahçesine iki Ladin fidanı diktiklerini belirterek, “Biliyorsunuz Ladin dört mevsim yeşildir. Kardeşliğimizde her daim canlı olmuştur. İki milletin kalbi tarih boyunca birlikte atmıştır. Türkiye-Afganistan ilişkileri ortak tarih ve kültürümüz etrafında şekillenmiştir. Halklarımız en sıkıntılı zamanlarda her zaman birbirinin yanında olmuştur” ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki tarihi geçmişe değinen Bakan Çavuşoğlu, kardeşlik ilişkilerinin ve uluslararası işbirliğinin bugün de gelişerek sürdüğünü bildirdi. “Ülkelerimiz çok taraflı mekanizmalarda ve bölgesel platformlarda yakın iş birliği yapıyor” Türkiye ve Afganistan’ın, başta Asya’nın kalbi İstanbul süreci olmak üzere çok taraflı mekanizmalarda ve bölgesel platformlarda yakın iş birliği yaptığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ve Afganistan terörizm ile mücadelede birlikte hareket ediyor. Ayrıca bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi konusunda da ortak çabalarımız ve vizyonumuz var. Lapis Lazuli Transit Ticaret ve Taşımacılık güzergahı projesi bu çalışmalarımıza güzel bir örnek. Geçen hafta Ankara’da ağırladığım Türkmenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile bu güzergahın daha etkin hale getirilmesi için yapılabilecekleri ele aldık” diye konuştu.

“Afganistan’a yönelik kalkınma yardımlarımız ülkemizin gerçekleştirdiği en büyük yardım programlarının başında gelir” Afganistan’ın kalkınması, güvenliği ve istikrarına desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Afganistan’a yönelik kalkınma yardımlarımız ülkemizin gerçekleştirdiği en büyük yardım programlarının başında gelir. Eğitim, sağlık, altyapı gibi farklı alanlarda yaklaşık bin 300 proje gerçekleştirdik. Afganistan’da açtığımız yüzden fazla okul ve 4 binden fazla genç Afgan kardeşimize sağladığımız burslarla ülkenin geleceğine katkı yapıyoruz. Bu sayede halklarımız arasındaki dostluk köprüleri de kuruyoruz. Afgan kardeşlerimizi salgında da yalnız bırakmadık. Ayrıca Afgan güvenlik güçlerine sağladığımız eğitim, donanım desteği ve NATO misyonu bünyesinde görev yapan askerlerimizle kardeşlerimizin güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Afganistan’daki görevleri sırasında ahirete irtihal eden 15 şehidimizi rahmetle anıyorum. Afganistanlı kardeşlerimiz istediği sürece bu ülkede kalmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün Afganistan’ın kritik bir dönüm noktasında olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Afganlararası müzakereler barış için bir fırsat doğurdu. Bizde bu konuda elimizden gelen desteği veriyoruz, vereceğiz. Barış çabalarının ekonomik kalkınmayla desteklenmesi de gerekiyor. Bu çerçevede Asya’nın kalbinde yer alan Afganistan’ın bağlantısallık projelerinin merkezi haline getirilmesi temel hedeflerimiz olmalı” dedi.

Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. Yılını kutladıkları bugünün aynı zamanda ilkbaharın başlangıcını müjdelediğine de değinen Bakan Çavuşoğlu, “Baharla birlikte Afganistan’a da barış ve huzurun gelmesini can-ı gönülden diliyoruz. Türkiye-Afganistan kardeşliği daim olsun” ifadelerini kullandı. (MH-



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