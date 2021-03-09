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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Çavuşoğlu'nun Kamilov ile görüşmesinden detaylar

( TAŞKENT ) TAŞKENT


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kamilov ile Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılması beklenen Çavuşoğlu'nun Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile görüşmesinin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyavev tarafından kabul edilmesi planlanıyor.
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