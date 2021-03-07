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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

Buhara eski şehri ziyareti

Kervansaray Saraylar Gesi Tarihi Mekan Kervan 

-Buhara ışıklı abidelerini ziyaret
-Detay

( BUHARA ) BUHARA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentinde tarihi mekanları ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’daki ziyaretlerine devam ediyor. Buhara kentine gelen Bakan Çavuşoğlu, buradaki tarihi mekanları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu, Buhara'da Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, müzeler, hamamlar bulunan eski şehir bölgesini ziyaret etti.
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