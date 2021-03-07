- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentinde tarihi mekanları ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’daki ziyaretlerine devam ediyor. Buhara kentine gelen Bakan Çavuşoğlu, buradaki tarihi mekanları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu, Buhara'da Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, müzeler, hamamlar bulunan eski şehir bölgesini ziyaret etti.
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