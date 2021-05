-Bakan konuşma



( GÜMÜLCİNE ) - Bakan Çavuşoğlu, Celal Bayar Azınlık Lisesi’ni ziyaret etti- Çavuşoğlu: “Buradaki Türk yavrularımızın anadilinden ve kültüründen uzaklaşmasını kabul etmeyiz”- “Hak ve özgürlükler konusuna gelince ilişkilerimizde gerginlik olsa da bunlardan taviz vermememiz gerekiyor” GÜMÜLCİNE



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'daki temasları kapsamında Celal Bayar Azınlık Lisesi’ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki temasları kapsamında ilk olarak Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sonrasında Gümülcine’deki Celal Bayar Azınlık Lisesi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, okulun eğitim kalitesinin arttırılması ve öğrenci sayısının da aynı şekilde artması için yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgiler aldığını ifade ederek, “Özellikle eğitim kalitesinin artması önemli. Biz de Türkiye olarak her türlü desteği bu anlamda vermeye devam edeceğiz. Gelecek sene 16 olan öğretmen sayısını 20’ye çıkarma girişimimiz var. En son Nikos Dendias Ankara’ya geldiği zaman teklif ettik. Karşılıklı öğretmen görevlendirme anlaşmamız var. Yunanistan da Türkiye’deki Rum Ortodoks azınlık için öğretmenler gönderiyor biz de Türkiye’den sizler için öğretmenler gönderiyoruz. Bu sayıyı artırmamız lazım. Yalnız burada öğrenci sayısının azlığı sebebiyle bazı okulların kapatılma girişiminin olduğunu biliyoruz. Bunları da Yunan muhataplarımıza anlatıyoruz. Biz Türkiye’de biliyorsunuz 3 öğrenci 4 öğrenci için okullar açtık. Şu anda 10 öğrenci var. Aynı yaklaşımı biz komşumuz Yunanistan’dan da görmek istiyoruz. Özellikle çift dilde eğitim veren anaokulların açılması önem arz ediyor. Türkiye’de böyle bir sıkıntı yok ama burada izin verilmediğini üzüntüyle görüyoruz. Buradaki Türk yavrularımızın anadillerinden ve kültüründen uzaklaşmasını biz kabul etmeyiz. O nedenle ana okulların açılması konusunda sizin çabalarınızda biz de destek vereceğiz” dedi.

"Azınlık okullarının yönetiminde özellikle Batı Trakya Türklerinin söz sahibi olması önemli" Burada bulunan özel şirketin kurslar düzenlediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Şirketimizin bu anlamda da çocuklarımızın kurslardan istifade edebilmeleri için eğitim merkezlerini yaygınlaştırması önem arz ediyor. Yine ihtiyaç olduğu zaman bu konuda da gereken desteği vereceğiz. Yine azınlık okullarının yönetiminde özellikle Batı Trakya Türklerinin söz sahibi olması önemli. Son zamanlarda encümen heyeti seçimleri yapılmamıştı. Sekiz kez ertelenmişti. En son bu konuyu yine Nikos Dendias’ın Ankara ziyaretinde ele almıştık. Ama memnuniyeti de görüyoruz ki şimdi seçimler yapıldı ve rekor bir katılımla gerçekleşti. Bu da buradaki soydaşlarımızın duyarlılığını gösteriyor, okullarına ve öğrencilerle öğretmenlerine sahip çıktığının bir göstergesidir. Bugün burada bizimle beraber olan heyet üyesi arkadaşlarımız da seçildiler kendilerini tebrik ediyorum. Sonuçta kolay değil ama bu mücadeleyi hem burada sürdürmek lazım hem de uluslararası hukuk çerçevesinde uluslararası kurumlar nezdinde de sizlerin haklarını biz savunmak için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

“İlişkilerimizde gerginlik olsa da hak ve özgürlükler konusunda taviz vermememiz gerekiyor” Bu akşam Atina’ya geçeceklerini ve akşam yemeğinde gayri resmi bir şekilde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile beraber olacaklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Tabi sohbetler edeceğiz ama yarın sabah hem Sayın Başbakan‘la hem de Nikos Dendias ile resmi görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Elbette bu görüşmelerimizde Batı Trakya Türk azınlığın haklarını da gündeme getireceğiz her zaman olduğu gibi. Biz istiyoruz ki bizim Türkiye’de Rum Ortodoks kilisesi ve Rum azınlığa verdiğimiz haklar ve yaklaşımı Yunanistan devleti ve hükümeti de Batı Trakya Türklerine göstersin. Çünkü bunlar insani konular siyasete malzeme etmemek lazım. İki ülke arasında ilişkiler bazen iyi olur bazen gergin olur. Bazen diyalog tekrar başlar. Şimdi istikşafi görüşmeler, istişareler askerler arasında güven arttırıcı önlemler bu tür mekanizmaları tekrar yürürlüğe koyduk. Görüşmelerimiz devam ediyor. Nikos Dendias’ın Ankara ziyaretinden sonra ben Yunanistan’ı ziyaret ediyorum. Bu temaslarımız devam eder. Ama hak ve özgürlükler konusuna gelince ilişkilerimizde gerginlik olsa da bunlardan taviz vermememiz gerekiyor. Biz de sizin haklarınızı burada her zaman destekleyeceğiz ve takipçisi olacağız” diye konuştu.