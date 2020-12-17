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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti

Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti

KÜMESE GİREN YETKİLİLİ

Bild Irak 

-TAVUS KUSUNU ARACA KOYMASI
-FATİH KARABAÇAKLA RÖPORTAJ

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'te Fatih Karabaçak isimli vatandaş bahçesinde bulduğu tavus kuşunu belediye görevlilerine teslim etti. İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde oturan Fatih Karabaçak evinin bahçesinde tavus kuşu buldu. Tavus kuşunu bahçesindeki tavuk kümesine kilitleyen Fatih Karabaçak, daha sonra yetkililere teslim etti. Karabacak, "Bugün öğle saatlerinde bahçemde tavukları beslediğim esnada bir tavus kuşu buldum. Bende yakalayıp kümese koydum, sonra yetkililere arayarak durumu bildirdim. Buraya gelen İslahiye Belediyesi yetkililerine tavus kuşunu teslim ettim" dedi.
Tavus kuşu, yetkililer tarafından İslahiye Belediyesinde beslenen tavus kuşların yanına bırakılmak üzere teslim alındı.
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