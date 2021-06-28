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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

Bahçelievler'de feci ölüm: İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

Kadının düştüğü iki binadan görüntü

Polis Cenaze Nadan Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-Bina arasındaki boşluktan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Hayatını kaybeden kadının eşi ve aile yakınlarından görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler'de gece saatlerinde 6'ncı kattaki evinden iki bina arasındaki boşluğa düşen talihsiz kadın, ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti. Olay, saat 00:30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aladağ 1 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, iki çocuk annesi Hülya Karabul (39), 6'ncı kattaki evinden henüz belirlenemeyen bir sebeple iki bina arasındaki boşluğa düştü. Hülya Karabul'un düştüğünü öğrenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri iki bina arasındaki duvarı kırarak kadının cansız bedenine ulaştı Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri bina boşluğuna düşen kadına ulaşmaya çalıştı. İki bina arasındaki boşluğun dar olması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina boşluğundaki duvarı da kırarak yerde cansız şekilde yatan Hülya Karabul'u düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası ağır şekilde yaralanan talihsiz kadının hayati fonksiyonlarını kaybettiği öğrenildi. Eşi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu Olay sonrası Hülya Karabul'un eşi ve akrabaları boşluğa düşen kadının kurtarılması için bina önünde dakikalarca bekledi. Ekiplerin çalışması sonrası Hülya Karabul'un hayatını kaybettiğini öğrenen akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Cansız bedeni bina boşluğundan çıkartılan kadın, cenaze aracına yüklenerek incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bina ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlattı.
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