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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçeleri beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı

Bahçeleri beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı

Mahalleden görüntü

Koronavirüs 

-Bahçeleri beyaza bürüten polenlerden görüntü
-Ağaçlar ve evlerden görüntü
-Röportaj

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenler, görenleri şaşkına çevirdi. İlçeye bağlı Yeni Mahalle’de esen rüzgarla birlikte kavak ağaçlarından düşen ve etrafı beyaza bürüyen polenler görenler şaşırttı. Polenler yüzünden evlerinin camlarını açamadıklarını, balkonlara çıkamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulmalarını istediler. Bahçeyi beyaza bürünen polenleri kar sanan Nihat Düzen, ’’Evdeydim, balkona çıkacaktım. Dışarıya baktığımda bahçenin bir kısmı beyaza bürünmüş durumdaydı. Meğerki ağaçlardan sökülen polenlermiş. Özellikle rüzgarlı havada polenlerin dağılması, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Polenlerin yoğunluğu yüzünden balkonlara çıkamadığımız gibi camları da açamıyoruz. Yetkililerden biran önce bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz. Artık koronavirüsün yanında polenler için de maske takıyoruz'' dedi.

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