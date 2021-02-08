Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da bir kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada

Bağcılar’da bir kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada

Çatı uçma anı,

Kamera Güvenlik Kamerası 

-Sokaktan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Seyir halindeki bir araç çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu İSTANBUL

- Bağcılar’da fırtınanın etkisiyle uçarak bir kişinin yaralandığı ve 3 ev ile sokaktaki araçların hasar gördüğü çatı uçma anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda bir aracın çatıdan uçan parçalardan son anda kurtulduğu görüldü.
İstanbul’da beklenen fırtına akşam saatlerinde etkisini göstererek, megakentte hayatı olumsuz etkiledi. Bağcılar 348. Sokak üzerindeki bitişik bir binanın çatısı uçarak bir kişinin yaralanmasına ve 3 daire ile sokaktaki park halindeki arabaların hasar görmesine neden oldu. Binanın çatısının uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, bir aracın çatıdan düşen parçalardan son anda kurtulduğu görüldü.
(MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı