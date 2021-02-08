Bağcılar’da bir kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada

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( İSTANBUL )- Seyir halindeki bir araç çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu İSTANBUL



- Bağcılar’da fırtınanın etkisiyle uçarak bir kişinin yaralandığı ve 3 ev ile sokaktaki araçların hasar gördüğü çatı uçma anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda bir aracın çatıdan uçan parçalardan son anda kurtulduğu görüldü.

İstanbul’da beklenen fırtına akşam saatlerinde etkisini göstererek, megakentte hayatı olumsuz etkiledi. Bağcılar 348. Sokak üzerindeki bitişik bir binanın çatısı uçarak bir kişinin yaralanmasına ve 3 daire ile sokaktaki park halindeki arabaların hasar görmesine neden oldu. Binanın çatısının uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, bir aracın çatıdan düşen parçalardan son anda kurtulduğu görüldü.

(MB-



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