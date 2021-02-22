Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bağ evinde el feneri ile hırsızlık yaparken jandarmaya yakalandılar

Bağ evinde el feneri ile hırsızlık yaparken jandarmaya yakalandılar

Şüpheliler karakola götürülürken

( KIRIKKALE )- Yabancı uyruklu aranan 2 hırsızlık şüphelisi bağ evinde suçüstü yakalandı KIRIKKALE

Jandarma Akalan Kamera Hırsız 


- Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yabancı uyruklu 2 hırsızlık şüphelisi, bağ evinde el feneriyle hırsızlık yaparken devriye gezen jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Olay, 21 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Karadere Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu B.S. ile R.R.’nin bağ evinde el feneriyle hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. 6 ayrı suçtan aranıyorlardı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Olay Yeri İnceleme Timinin elde ettiği deliller ve bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde şüpheli şahısların aynı bölgede geçmiş dönemlerde işlenen 6 ayrı hırsızlık suçunun failleri olduğu belirlendi. Şahısların özellikle kış döneminde kullanılmayan bağ evlerinde hırsızlık yaptıkları ve çaldıkları malzemeleri çevre il ve ilçelerdeki hurdacılara sattıkları tespit edildi. Hırsızlık konusu malzemelerin bir kısmı hızar motoru, motorlu testere, pvc ısı makinesi, kamera kayıt cihazı, antikron kablo vb. eşyalar sahiplerine teslim edildi. Şahısların çaldıkları malzemelerle bağlantı içerisinde bulundukları hurdacı ve diğer şahıslarla ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Jandarmada gözaltında bulunan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. (HA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı