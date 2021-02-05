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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Babasının tüfeğiyle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

Babasının tüfeğiyle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

-Olay yerinden detaylar

Polis Sağlık Ekibi Küçük Kız Halas 

--Ekiplerin çalışmaları
--Kuzenini öldüren çocuğun ekip otosuna alınması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynayan 12 çocuk, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu halasının 13 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu. Olay, saat 16.30 sıralarında Merkezefendi Bereketler Mahallesi 10185 Sokakta meydana geldi. Kendilerine ait aile apartmanında yaşayan Özkan C. ile Ümmühan C. çiftinin 12 yaşındaki oğulları A.H.C., evde bulunan babasına av tüfeğiyle oynarken, bir anda silah yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada aynı oda bulunan A.H.C’nin halasının 13 yaşındaki kızı E.S.D’ye isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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