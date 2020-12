Azeri iş adamının FETÖ davasında Mahsun Kırmızıgül tanık olarak dinlendi

- FETÖ’ye üye olma suçundan tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu’nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sanığın Türkiye'yi seven birisi olduğunu ve suçlamaların kendisini şaşırttığını söyledi.



FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gurbanoğlu SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, taraf avukatları ve sanığın ailesi salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen gizli tanık GSF20, sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun ağzından ‘ben zaten hoca efendiyi severdim’ sözünü duyduğunu ve Rıza Sarraf’ı da Gurbanoğlu’nun yanında birkaç kez gördüğünü söyledi.



Duruşmada tanık Hakan Kalkavan ise FETÖ firarisi iş insanı İhsan Kalkavan ile Gurbanoğlu’nun iş ilişkisi olduğunu söyleyerek, “Ancak ben Gurbanoğlu’nun FETÖ ile ilgisi olduğuna ihtimal vermiyorum. Benim Mubariz ile bir ortaklığım olmamıştır. Maça ve ava gittik sadece. Beraber Pensilvanya’ya gitme durumu falan olmadı” şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı cumhuriyet savcısının sağlık sorunları olduğunu belirterek duruşmaya 15 dakika ara verdi. Aranın ardından başka bir savcı duruşmaya katıldı.

Tanık olarak dinlenen ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül ise Mubariz Gurbanoğlu ile akrabalığı olmadığını ancak yakın dostu olduğunu belirterek sanık ile kardeşinin düğününde sahneye çıktığı için tanıştığını söyledi.



Kırmızıgül, “Bu ülkeyi seven yurt dışından kazandığı tüm geliri bu ülkeye harcayan bir insandır. Burada suçlamalar beni şaşırtıyor. Ben onun yakın dostuyum yaptığı iyilikleri çok iyi biliyorum. İhsan Kalkavan’ı Mubariz Bey’in yanında birkaç kere gördüm. 17-25 Aralık’tan önce. Bir masada tartışma oldu ikisinin arasında. Daha sonra Mubariz Bey onu hayatından çıkardı. İhsan Kalkavan 17-25 Aralık’tan sonra aradı Mubariz Bey’i. Ama Mubariz Bey telefonunu açmadı. Masada tartışma çıkmasının nedeni o gün ortamda bulunan saygısız bir beyandan dolayı tartışma yaşandı. Mubariz Bey o gün orada adamlık yaptı” şeklinde konuştu.

Tanıklığının ardından duruşma salonu önünde konuşan Kırmızıgül “Ben yakinen tanıyorum o insanı bildiğim bir insan. Bu ülkeyi ondan daha fazla seven bir insan görmedim. Yüce yargı bence gerekeni yapacaktır” şeklinde konuştu.

Savunma yapan sanık Gurbanoğlu ise FETÖ’ye hiç yardımda bulunmadığını söyleyerek “Ben Türkiye’ye iyilik yaptım, Türkiye’yi Azerbaycan’dan ayrı tutmadım. Ben Türk milliyetçisi, Atatürk ilkelerine bağlıyım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



